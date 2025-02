Deputada vai desfilar na Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Rio

A deputada Linda Brasil (Psol) vai participar do desfile oficial da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo do Rio de Janeiro no Carnaval 2025. Durante pronunciamento na Sessão Plenária desta quinta-feira (13) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), ela exibiu o convite e destacou que o enredo celebra a memória de Xica Manicongo, a primeira travesti negra do Brasil.

“No próximo dia 4 de março, na terça-feira de Carnaval, eu estarei desfilando pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, que vai homenagear uma travesti: a Xica Manicongo, que foi a primeira travesti negra neo indígena, reconhecida a partir de estudos de Antropologia e historiadores. Vai ser muito emocionante porque eu irei desfilar com vários outros destaques; pessoas trans, mulheres trans. Esse convite oficial em nome da diretoria e demais segmentos da Escola de Samba, convidando a deputada Linda Brasil para participar do desfile, me dá muito orgulho”, ressalta.

Linda Brasil informou que, pela primeira vez, os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecerão em três dias: domingo, segunda e terça-feira, quando a Paraíso do Tuiuti será a segunda escola a desfilar.

“Quem quiser pela TV Globo, vai ver a deputada estadual por Sergipe brilhando, sambando e passando uma mensagem de resistência, porque infelizmente as pessoas distorcem as pautas trans no Brasil, como aconteceu no final do ano passado, que eu coloquei uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), visando incluir as pessoas trans na Constituição visando garantir proteção, mas infelizmente algumas pessoas votaram contra. E eu fiquei muito triste porque duas mulheres se ausentaram da votação para não votar. Isso mostra que muitas pessoas não sabem o que significa identidade de gênero e confundem com ideologia de gênero, que são coisas totalmente diferentes”, explica.

Direitos

A parlamentar cobrou ao Governo Federal na Tribuna da Alese, o cumprimento de direitos para a população trans.

“Atualmente temos apenas uma portaria de assistência à saúde da população trans e travesti que é datada de 2003 e não tem suprido a grande demanda da população trans e travesti do país, por um atendimento de saúde adequado. Em 2023 o Ministério da Saúde construiu um grupo de trabalho junto aos movimentos trans, para elaborar uma nova portaria especializada para a nossa população. No fim de 2024, foi feito um evento de lançamento público da portaria e o indicativo do governo para a publicação, mas vejo com preocupação, o atraso dessa publicação do Programa de Atenção Especializada à Saúde da População Trans, denominado PAESPopTrans, essencial. É muito ruim que a publicação esteja travada por questões políticas por grupos fundamentalistas e transfóbicos, que negam a nossa existência e negociam as nossas vidas”, lamenta.

Ela ressaltou ter encaminhado nesta quinta-feira, um ofício ao Ministério da Saúde, solicitando resposta sobre a publicação da portaria sobre direitos à saúde para a população trans. “Infelizmente é uma população perseguida, estigmatizada e infelizmente grupos reacionários no Congresso, usam a nossa pauta para pressionar o Governo Federal e, com isso, usam as nossas vidas como mercadoria”, observa.

Políticas integrativas

Linda Brasil destacou ainda que protocolou o Projeto de Lei da Política Estadual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Estadonde Sergipe – Simone Leite (Pepics-SE).

“Esse PL é fruto do diálogo que fizemos durante o ano passado, com o Movimento Popular em Saúde, o Conselho Regional de Enfermagem, o Coletivo Nise da Silveira, o Conselho Municipal de Saúde, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Sindicato dos Bancários e outras Referências Técnicas. As práticas integrativas e complementares em saúde são abordagens terapêuticas que visam prevenir doenças, promover a saúde e recuperar o adoecimento, enfatizando a escuta acolhedora e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade”, explica.

Ela acrescentou que as chamadas PICs são regulamentadas pelo Ministério da Saúde, a exemplo da Homeopatia, Acupuntura, Meditação, Musicoterapia, Arteterapia, entre outras. “O projeto leva o nome de Simone Leite, essa mulher sergipana referência, enfermeira formada pela UFS, especialista em Saúde Pública pela Fiocruz, que aproximava práticas de Educação Popular e as PICs à Saúde Pública. Sua militância foi fundamental para a construção da Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS). Simone faleceu em 12 de junho de 2021, mas a sua história ainda nos inspira a pensar uma saúde integral, pública e de qualidade. Hoje damos um passo para manter vivo o seu legado de vida”, enfatiza.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Aldaci de Souza