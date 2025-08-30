DEPUTADA YANDRA MOURA LEVA PROGRAMA “AMIGAS DO PEITO” LEVA SERVIÇOS DE SAÚDE GRATUITOS À FAROLÂNDIA

A deputada federal Yandra Moura realizou, nesta sexta-feira (29), uma ação em parceria com a ex-vereadora por Aracaju, Sheyla Galba, através do programa “Amigas do Peito”, que ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à saúde das mulheres no bairro Farolândia, em Aracaju.

Entre as atividades disponibilizadas estiveram mamografias gratuitas, atendimento médico com a equipe do SERMED, consultas com nutricionista, aferição de pressão arterial e glicemia, além de consultoria jurídica. A iniciativa buscou ampliar o acesso à prevenção e ao cuidado integral com a saúde, especialmente para mulheres que enfrentam dificuldades em obter esses serviços.

Durante o evento, Yandra Moura destacou a importância da ação e enalteceu a parceria com Sheyla Galba. “Parabéns, minha amiga! Fico muito feliz por poder estar presente nesse momento tão importante ao seu lado, levando saúde e dignidade a todas as mulheres aracajuanas que precisam”, afirmou a parlamentar.

O programa tem como objetivo fortalecer a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e outras doenças, além de aproximar serviços essenciais da população. A ação foi bem recebida pela comunidade e se consolidou como uma oportunidade de cuidado e valorização da saúde feminina.

Texto e foto assessoria