Deputada Yandra Moura na China participou de imersão por Xangai, conhecendo conceitos de urbanismo praticados.

Em missão oficial na China, a deputada federal Yandra Moura (União), participou de imersão por Xangai, a maior cidade chinesa, conhecendo conceitos de urbanismo praticados. No Museu de Urbanismo de Xangai, ela conheceu o planejamento de desenvolvimento da cidade até 2035 e a proposta de ciclos de 15 minutos, onde todos os serviços essenciais devem estar disponíveis para a comunidade com este tempo máximo de deslocamento.

“Essa é uma maneira de reduzir o trânsito nas grandes cidades, já que os serviços devem estar acessíveis em 15 minutos, seja em deslocamento andando ou com uma bicicleta, por exemplo. Essa ação faz com que não haja grandes deslocamentos e evite engarrafamentos. No Brasil, um dos grandes problemas das nossas capitais é a mobilidade urbana e buscar as soluções é o nosso intuito”, explicou a parlamentar.

Yandra tem apresentado um mandato moderno, arrojado e antenado, o que tem ligação direta com a imersão que está realizando na China, uma das maiores potências econômicas do mundo, referência em tecnologia, negócios, infraestrutura e mobilidade urbana, por exemplo.

“Busco conhecer as políticas públicas aplicadas aqui e levar para o Brasil e até mesmo para embasar o nosso mandato na Câmara dos Deputados. Os conhecimentos assimilados nas experiências farão o nosso trabalho ainda mais forte e pujante”, disse a deputada.

Yandra Moura foi convidada pela Embaixada da República Popular da China para participar de uma delegação de jovens líderes políticos da América Latina que visita a potência asiática. Da cidade de Xangai, Yandra segue para Wuhan, centro político, econômico, financeiro, comercial, cultural e educacional da China Central.