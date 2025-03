Deputado Adailton Martins acompanha Dia D de vacinação contra a dengue na Barra

O deputado Adailton Martins acompanhou, no sábado, 22, a ação da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, em parceria com o Governo do Estado, para o Dia D de vacinação contra a dengue para a faixa etária dos 10 aos 14 anos. O evento ocorreu na Clínica de Saúde da Família Santa Luzia e contou com a presença do prefeito Airton Martins e do secretário de Estado Saúde, Cláudio Mitidieri.

O parlamentar destacou a importância da realização deste Dia D de imunização contra a dengue. “Para que possamos ampliar a cobertura vacinal na Barra dos Coqueiros contra esta doença que pode levar à morte”, ressaltou o deputado.

“Feliz de participar deste momento e presenciar as mães e pais trazerem os seus filhos não só para a imunização contra a dengue, mas também outros tipos conforme o cartão de vacina”, afirmou o Adailton Martins.

O parlamentar também chamou a atenção para o papel de todos no combate à dengue. “Por isso, além da vacinação do público-alvo, é importante a adoção dos cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Cada um fazendo a sua parte pelo bem de todos”, salientou o deputado Adailton Martins.

Fonte e foto FV Comunicação