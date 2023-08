Deputado Chico do Correio comemora sucesso da festa ‘Raid da Amizade’

O deputado Chico do Correio (PT) subiu à Tribuna nesta quinta-feira (3), para falar sobre o sucesso da festa ‘Raid da Amizade’, no município de Nossa Senhora da Glória. A 19ª edição do festejo foi realizada durante o último fim de semana.

“Os vaqueiros do Sertão de Sergipe e de todo o Brasil que lá estiveram, contribuíram para promover e resgatar a tradição dessa parte importante da cultura do Nordeste. Um evento que também gerou emprego e renda para a economia local”, falou.

O parlamentar destacou ainda que a cidade recebeu milhares de pessoas e mais de oito mil animais. As declarações ocorreram durante o Grande Expediente.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira