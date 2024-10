Deputado destaca crescimento de empregos formais em Sergipe

Durante a sessão plenária desta quinta-feira (31), da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), o deputado Cristiano Cavalcante (União) destacou o crescimento do número de empregos formais em Sergipe. De acordo com Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) Sergipe ocupa o segundo lugar no ranking nacional de crescimento relativo de empregos formais, com um aumento de 1,68%.

“Esse resultado só é superado por Alagoas, com 3,44%, enquanto a média nacional ficou em apenas 0,52%. Um desempenho que demonstra, principalmente, o comprometimento do governador Fábio Mitidieri em transformar Sergipe em um estado de oportunidades reais para todos”, enfatizou o deputado Cristiano Cavalcante.

Os dados foram anunciados na quarta-feira (30). Eles apontam que, em setembro, foi registrado a abertura de 5.658 novas vagas de emprego formal. Esse número representa quase o dobro do mês anterior e contribui para um estoque de 341.889 postos de trabalho, um recorde para o estado.

“É importante também ressaltar que o governo tem trabalhado intensamente para criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento econômico e a geração de empregos, promovendo a qualificação profissional por meio do programa Qualifica Sergipe e apoiando setores estratégicos como a construção civil, o turismo e a indústria têxtil”, ressaltou o parlamentar.

Concurso da Polícia Militar

Foi publicado nesta quinta-feira, o edital para o concurso da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE). O certame que oferecerá 335 vagas, sendo 300 para soldado combatente, 30 para oficial combatente e cinco para oficiais médicos.

“As inscrições para o concurso da PM/SE poderão ser realizadas entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro, no site do Instituto Selecon (selecon.org.br). a taxa de inscrição custará entre R$ 120, para o cargo de soldado combatente, e R$ 160, para oficial combatente e oficial da área de saúde”, finalizou o deputado Cristiano Cavalcante.

Foto: Joel Luiz/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos