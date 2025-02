Deputado Georgeo destaca programação festiva dos 170 anos de Aracaju

No próximo 17 de março Aracaju completa 170 anos de história e o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) destacou na sessão de ontem, 20, na Alese, a programação festiva organizada pela prefeitura da capital e divulgada pela prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques.

“Serão mais de 20 dias com atrações infantis, gastronômicas e religiosas em 15 bairros da cidade. Tendo 75 atrações artísticas, esportivas e culturais. As celebrações ocorrerão entre 8 e 30 de março com agenda diversificada e participação de artistas sergipanos e nacionais”, detalhou Georgeo.

O deputado acrescentou que a programação dos shows inclui 38 atrações com artistas nacionais, dentre eles, Nega Li, Joelma, Titãs, Aline Rosa, Mestrinho e Raça Negra. Dos artistas regionais serão 23 nomes representando a música sergipana, dentre eles, Nona, Maysa Reis, Lula Ribeiro e Luiz Fontinelli.

“A festa será dividida em 12 circuitos, com destaque para cultura urbana, afro, escolar, esportivo, gastronômico, artes, sustentabilidade, dentre outros. A abertura da programação será no Dia Internacional da Mulher”, disse Georgeo ao detalhar toda a programação.

A prefeitura envolverá as 79 escolas municipais em uma programação kids. “O Festival de Artes na Escola acontecerá de 17 a 21 de março; e para alegria da criançada haverá shows, dentre eles, com Patati Patatá”, acrescentou Passos, parabenizando a prefeita Emília, o vice Ricardo e toda equipe da gestão pela ampla programação.