Deputado Georgeo quer inclusão das catadoras de mangaba no Programa Mão Amiga

No pequeno expediente da sessão desta terça, 25, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) informou que irá formalizar pedido ao Governo do Estado para incluir as catadoras de mangaba no Programa Mão Amiga. O parlamentar destacou a importância do benefício para as famílias que trabalham com as mangabeiras.

“Estamos protocolando a indicação para que possamos ter em Sergipe o Mão Amiga Mangabeiras. Como todos sabem através do Decreto nº 12.723, a mangabeira foi instituída como árvore símbolo do estado de Sergipe”, frisou Georgeo apelando ao governador e à primeira-dama para incluir as catadoras no Mão Amiga.

Passos explicou que quem mantém esse patrimônio vivo são as famílias que sobrevivem extraindo a mangaba. “Já temos o Mão Amiga para quem colhe a laranja, a cana-de-açúcar e para os produtores de leite. Portanto, chegou a hora de pensarmos em algo para essas guardiãs das mangabeiras”, ponderou.