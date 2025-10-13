Deputado Gustinho Ribeiro celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida com a comunidade do Bugio

O deputado federal Gustinho Ribeiro celebrou o Dia de Nossa Senhora Aparecida com moradores do Bugio, em Aracaju, ao lado do ex-prefeito Edvaldo e de Carlinhos Ferreira, em um ato de fé e união.

Em um clima de fé, união e esperança, o deputado federal Gustinho Ribeiro participou neste sábado (12) das comemorações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no bairro Bugio, em Aracaju (SE). O evento reuniu fiéis, autoridades e lideranças comunitárias em um momento de devoção e celebração religiosa.

Acompanhado do ex-prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, e de Carlinhos Ferreira, Gustinho destacou a importância de manter viva a tradição que une o povo brasileiro em torno da fé.

“Sob o manto de Nossa Senhora Aparecida, celebramos um dia de oração, esperança e gratidão. Que ela continue abençoando cada família sergipana”, afirmou o deputado.

Durante as homenagens, a comunidade participou de missas, procissões e momentos de oração coletiva. A data, celebrada em todo o território nacional, é reconhecida oficialmente como feriado religioso no Brasil, conforme decreto publicado no portal oficial do Governo Federal

Além do aspecto religioso, a celebração também reforçou o sentimento de pertencimento e valorização das tradições locais. Para Gustinho Ribeiro, a fé é um elo que fortalece os laços comunitários e inspira ações solidárias.

O parlamentar tem mantido presença constante em eventos religiosos e sociais em Sergipe, reafirmando sua conexão com as comunidades e seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar coletivo.

