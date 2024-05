Deputado Ibrain de Valmir participa da entrega de mais sementes em Lagarto

Na tarde desta terça-feira, 07, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) participou da entrega de nova remessa de sementes de milho em povoados lagartenses. Esta ação é proveniente do projeto ‘Sementes do Futuro’ do governo do estado, através da SEAGRI (Secretaria Estadual de Agricultura de Sergipe) e da ENDAGRO.

Ações como esta visam a promoção do desenvolvimento agrícola sustentável, além de ampliar o acesso das famílias do campo, que não têm o poder compra, às sementes para o plantio.

Para o deputado Ibrain de Valmir, esse projeto demonstra compromisso com o povo sergipano. “Fico feliz por estar aqui realizando a entrega dessas semente, pois sei que fará toda a diferença para esses agricultores”, finaliza.

Fonte: ASCOM Parlamentar