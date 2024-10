Deputado Kaká Santos convida colegas e população para Kavalgada dos Bordados

Nesta quarta-feira, 16, o deputado estadual Kaká Santos (União) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para convidar os colegas parlamentares e toda a população sergipana para a segunda edição da Kavalgada dos Bordados. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de outubro, no Vale do Rio Real, em Tobias Barreto.

“Essa será a segunda edição da Kavalgada, e este ano será ainda mais especial, pois teremos atrações de nível nacional e também priorizamos os artistas sergipanos. No sábado, dia 19, teremos shows de Larissa Costa, Helder Nascimento, Paulo Santos, Geninho Batalha e, o mais esperado, Nadson Ferinha, um tobiense que tem levado o nome da nossa cidade por todo o Brasil e que, após o sucesso, retorna para fazer o primeiro show em sua terra natal”, anunciou Kaká Santos, complementando.

“No domingo, dia 20, a programação começa cedo, às 10h, com Jadson Novais, e segue até as 23h, com Danielzinho Júnior, Iguinho e Lulinha, Natanzinho Lima, entre outros grandes nomes do cenário nacional e regional. E, às 14h, teremos Ramon e Randinho puxando a nossa grande cavalgada”, detalhou o deputado.

De acordo com Kaká, a Kavalgada dos Bordados foi criada com o objetivo de preservar a tradição da cavalgada em Tobias Barreto, valorizando a cultura local e fomentando o comércio. A expectativa de público, de acordo com ele, é de aproximadamente 50 mil pessoas durante os dois dias de festa.

“É um evento que não deixará a desejar. Esperamos que todos compareçam para prestigiar. Tenho certeza que vocês irão gostar, porque Tobias Barreto é uma cidade acolhedora, e o povo tobiense adora receber turistas”, concluiu.

Da Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese