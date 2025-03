Deputado Luciano entrega Título de Cidadania Sergipana ao padre Everson Fonseca

Por iniciativa do deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas), o padre Everson Fonseca, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e chanceler do Arcebispado de Aracaju, foi agraciado na tarde desta segunda-feira, 10, com o Título de Cidadania Sergipana. Natural de Salvador (BA), padre Everson mudou-se com a família para Lagarto ainda na infância, onde foi batizado e ordenado presbítero.

Com uma extensa trajetória de serviços prestados à Igreja ao longo de seus 10 anos de vida sacerdotal, padre Everson atuou de 2017 a 2022 no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aracaju, ocupando os cargos de notário e juiz auditor. Desde março de 2022, exerce a função de chanceler do Arcebispado de Aracaju.

Para Luciano Pimentel, a honraria concedida reflete os feitos do homenageado no estado. “Ao conceder o Título de Cidadão Sergipano, celebramos sua história de devoção ao sacerdócio e seu compromisso com a construção de uma Igreja mais forte e unida, atuante nas questões sociais e espirituais da nossa comunidade. Padre Everson, Sergipe agradece pelo amor e pelo cuidado com que o senhor tem olhado para cada sergipano. Que Deus continue a abençoar sua vida, concedendo-lhe força e sabedoria para que siga exercendo sua missão com grandeza e dedicação. Para nós, é uma honra agraciá-lo com essa homenagem”, disse o deputado em seu discurso de boas-vindas ao mais novo cidadão sergipano.

Emocionado, o padre Everson Fonseca destacou a importância desta homenagem. “Por mais que eu tenha nascido em Salvador, por mais que eu tenha aprendido a falar na Bahia, todos os meus traços são sergipanos. Então, receber este título simboliza o coroamento de uma vida, porque meus pais são sergipanos e todas as minhas referências são sergipanas. De certa forma, é uma homenagem para alguém que, por toda sua história, sempre se sentiu sergipano”, afirmou padre Everson, que comemorou mais um ano de vida neste dia 11 de março.

Da Assessoria

Foto: Joel Luiz/Alese