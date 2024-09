Deputado Luciano Pimentel registra aniversário do professor Jouberto Uchôa

Nesta terça-feira, 17, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) registrou o aniversário do professor Jouberto Uchôa de Mendonça, fundador do Grupo Tiradentes e reitor da Universidade Tiradentes (Unit). Em sua fala, o parlamentar fez questão de enaltecer o impacto e a relevância da trajetória de Uchôa, que, ao longo de sua vida, tem sido sinônimo de dedicação à educação e à formação profissional dos sergipanos.

“Quero registrar o aniversário do professor Jouberto Uchôa, um dos homens mais influentes e importantes de Sergipe. Sua carreira é um exemplo de compromisso contínuo com a educação e o aprendizado, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento do ensino e para a valorização da cultura em nosso estado. Uchôa é um homem incansável, um visionário e defensor da ciência. Foi ele quem idealizou o Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), que hoje é uma referência tanto no Brasil quanto no exterior, com parcerias nacionais e internacionais que impulsionam o desenvolvimento científico em Sergipe”, destacou Pimentel.

Como ex-aluno da Unit, Luciano Pimentel ressaltou o papel da instituição no estado, lembrando que é difícil encontrar uma família sergipana que não tenha pelo menos uma pessoa formada pela Universidade Tiradentes. “Eu fui aluno da Unit, na época em que a instituição funcionava apenas na Rua Lagarto, e tive o privilégio de acompanhar seu crescimento e expansão. Por isso, nesta data especial, não poderia deixar de reverenciar o professor Jouberto Uchôa, essa grande figura humana, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Sergipe, seja por meio de sua obra, de sua atuação profissional ou de sua universidade”, concluiu Pimentel.

Por Assessoria

Foto: Joel Luiz/