Deputado Marcelo Sobral anuncia São João Antecipado em Itaporanga

O deputado estadual Marcelo Sobral realizou um pronunciamento nesta semana destacando a antecipação da tradicional festa de São João de Itaporanga d’Ajuda, que ocorrerá nos dias 14, 15 e 24 de junho. O evento, que sempre atrai milhares de turistas, será viabilizado com recursos destinados pelo deputado através de emendas parlamentares, em parceria com o governador Fábio Mitidieri, através do apoio do Governo do Estado de Sergipe e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

Marcelo destacou que frequenta o São João de Itaporanga desde sua juventude e enfatizou a importância da festa para a economia local. “Essa festa gera emprego e renda para centenas de famílias e atrai turistas que lotam a praça de eventos, promovendo um impacto positivo na economia com dinheiro circulando pelo comércio e faz parte da cultura da região”, afirmou o deputado.

Além do São João, Marcelo Sobral também mencionou que, neste ano, foram realizados o Réveillon e o Carnaval da Caueira com recursos de emendas parlamentares de sua autoria. Essas festividades fortaleceram ainda mais a cultura e a economia local, demonstrando seu compromisso com o desenvolvimento de Itaporanga d’Ajuda.

Confira a programação:

– 14 de junho (sexta-feira)

22h: Jeanny Lins & Dedé Brasil

00h: Farra de Barão

02h: Paula Fernandes

04h: Pablo

– 15 de junho (sábado)

22h: Gil Mendes

00h: Adelmário Coelho

02h: Jonas Esticado

04h: Samyra Show

– 24 de junho (segunda-feira)

14h: Fogo na Saia

16h: Toca do Vale

A tradicional Cavalgada no dia 24 de junho também faz parte das celebrações, agregando ainda mais valor cultural e histórico ao evento. De acordo com Marcelo, é preciso manter vivas as tradições que unem e fortalecem a comunidade. “É gratificante ver os frutos do nosso trabalho trazendo alegria e desenvolvimento para Itaporanga. Na minha juventude eu ia a festa apenas para participar, hoje tenho a oportunidade de contribuir com recursos para deixá-la ainda mais bonita. Que possamos celebrar este São João com muita festa, segurança e união”, concluiu.

Fonte e foto Imprensa Inside