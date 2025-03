Deputado Marcelo Sobral é homenageado na abertura da AquiPesc Brasil 2025

Sergipe sediou, entre os dias 27 e 29 de março, a AquiPesc Brasil 2025 – Expo Pesca e Aquicultura, um dos maiores eventos do setor no país. Na noite de abertura, realizada nesta quinta-feira (27), um dos destaques foi a homenagem ao deputado Marcelo Sobral (União Brasil), que recebeu o prêmio Honra ao Mérito por sua contribuição ao setor no estado de Sergipe. O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e pela Câmara Empresarial de Pesca e Aquicultura, reunindo especialistas e produtores para debater a evolução da aquicultura e da pesca no Brasil.

O deputado do União Brasil agradeceu a homenagem e enalteceu a força do produtor rural. “Como alguém que nasceu no agro, compreendo profundamente as dores dos pequenos produtores. Sei o quanto trabalham incansavelmente para que os produtos cheguem às mesas das famílias brasileiras. O meu compromisso com esses produtores vai além do discurso, sendo materializado em ações concretas”, afirmou o parlamentar.

A cerimônia de abertura contou com a presença de importantes lideranças políticas e empresariais, incluindo o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, a secretária Nacional da Aquicultura, Tereza Nelma, e o ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil, André de Paula, que parabenizou o deputado Marcelo Sobral pelo trabalho.

Segundo o ministro, Marcelo Sobral tem sido um grande parceiro do setor. “A iniciativa do deputado de destinar emendas parlamentares para viabilizar este evento demonstra seu compromisso real com o desenvolvimento da pesca e aquicultura em Sergipe”, enfatizou o ministro André de Paula, que também parabenizou o Governo de Sergipe pelo trabalho.

“Além de contribuir financeiramente para a realização da AquiPesc, Marcelo Sobral é um defensor árduo da causa da pesca e da carcinicultura, sempre trabalhando pelo fortalecimento dessas cadeias produtivas em nosso estado”, destacou o governador Fábio Mitidieri em seu discurso.

Marcelo Sobral, que é conhecido como “o deputado do agro” por viabilizar diversas iniciativas em apoio aos produtores locais, reconheceu que o evento representa um marco para Sergipe e evidencia a força da aquicultura e da pesca no estado. “Nosso mandato já conquistou muito pelo setor, mas ainda há muito a fazer. Estamos apenas começando”, concluiu o deputado.

O evento segue até o dia 29 de março, com debates e exposições que prometem movimentar ainda mais o setor.

Por: Assessoria do parlamentar