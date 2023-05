Deputado Marcos Oliveira critica aumento do Ipesaúde para os servidores estaduais

Governo do Estado sinaliza com necessidade de aumentar contribuição sobre salário dos servidores por conta do rombo anual nas contas do Ipesaúde

“Somente no mese de agosto, setembro, outubro e dezembro de 2022 o Ipesaúde pagou R$ 51 milhões de reais aos seus fornecedores. E ao fim e ao cabo, tivemos um prejuízo de R$ 49,8 milhões em ano eleitoral. A pergunta que fica: qual é o preço que a gente deve pagar e arcar, qual a solução que o governo vai apresentar, se será o aumento da alíquota para os servidores pagarem ou será a redução na prestação dos serviços?”.

Com esta pergunta elaborada e substanciada com números, o deputado estadual Marcos Oliveira (PL) participou da sabatina ao presidente do Ipesaúde, Cláudio Mitidieri, na Alese nesta terça-feira, 30 de maio.

A contestação do parlamentar veio em forma de protesto, pois ele entende que não se pode sacrificar os servidores que tanto contribuíram ao longo dos anos para a instituto de saúde do serviço público estadual, recentemente ampliado para algumas prefeituras e até mesmo para alguns poderes legislativos municipais, e agora jogar nas costas desses mesmo servidores a falta de gestão, os erros ou mesmo as variações de mercado que encareceram a saúde.

“Esse problema do Ipesaúde passa, também, pela não realização de concurso público, o que reduz a base de contribuição. É a mesma situação do déficit da previdência estadual. Aí vem o governo, dá um reajuste mixuruca, uma esmola, com uma mão, e com o possível aumento na contribuição do Ipesaúde, toma de volta com a outra mão. Parece a música do eterno Luiz Gonzaga: uma pra tu, uma pra mim, uma pra mim, outra pra mim/uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim”, exemplifica o deputado Marcos Oliveira.

Fonte e foto assessoria