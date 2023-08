Acompanhado por prefeitos e secretários (as) municipais da saúde da região Sul e lideranças políticas, Deputado Pato Maravilha, visita as instalações do Hospital do Amor, em Lagarto.

Esta terça-feira (01) foi mais uma data marcante para o nosso mandato, acompanhado por representantes dos municípios da região Sul do Estado de Sergipe visitamos o Hospital de Amor em Lagarto. O objetivo foi conhecer a mega estrutura do hospital, que será referência no Nordeste, para o atendimento de pacientes com câncer. Além disso, buscaremos viabilizar a inclusão dos municípios da região Sul na rota da carreta de prevenção em parceria com o Governo do Estado.

A saúde é nossa prioridade e agradeço ao Diretor da Unidade, Juquinha Carvalho, pela recepção, aos prefeitos Humberto Maravilha (Umbaúba), Danilo de Joaldo (Itabaianinha), Pedrinho Balbino (Tomar do Geru), a amiga Janier Mota e a todas as lideranças políticas e representantes dos municípios.

Pato Maravilha

Deputado Estadual