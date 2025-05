Deputado Paulo Júnior cobra implementação do PCCV dos servidores

O deputado estadual e líder da oposição, Paulo Júnior (PV) cobrou, nesta terça-feira (27), a urgente implementação do Plano de Cargos e Vencimentos (PCCV) para os servidores públicos estaduais. A reivindicação foi feita durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Segundo o parlamentar, a ausência do plano compromete a valorização dos profissionais e prejudica o bom funcionamento da administração pública. “Estamos apelando para que o governo cumpra o que foi prometido às categorias no período eleitoral e que vinha cumprindo em 2023 e 2024. É inadmissível que servidores que dedicam anos de suas vidas ao serviço público permaneçam sem uma estrutura clara de progressão e valorização. Precisamos dar uma resposta imediata a essa demanda legítima aos servidores que compõem a administração geral”, afirmou Paulo Júnior.

O deputado destacou que o PCV é uma ferramenta essencial para garantir isonomia, motivação e justiça salarial no setor público. Ele ainda cobrou do Governo do Estado um calendário para a apresentação e execução do plano, com participação das categorias envolvidas no debate.

“Recentemente , a secretaria de Administração enviou nota dizendo que não sabia se enviará projeto de Lei tratando de reajuste para mais de 20 mil servidores que têm Plano de Cargos e Vencimentos.O funcionalismo público merece respeito. O que não pode é o governo deixar esse reajuste para ano eleitoral, chega de politicagem”, concluiu o deputado.

Texto e foto assessoria