Deputado Paulo Júnior destaca importância da romaria de Senhor dos Passos

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) convidou comunidade católica, deputados e sociedade para a romaria de Senhor dos Passos, que acontece dias 14, 15 e 16 em São Cristóvão.

A tradicional romaria já tem mais de 200 anos de história e anualmente reúne cerca de 50 mil fiéis de diversas partes do Brasil, que juntos expressam sua fé no Centro Histórico da cidade. A programação começa na sexta-feira, 14, com o 4º Ofício de Senhor dos Passos, às 18h30, na Igreja do Carmo Menor, no Centro Histórico de São Cristóvão. Às 21h, será celebrada uma missa no Santuário São Judas Tadeu, também conhecido como Igreja dos Capuchinhos, em Aracaju. Na sequência, às 22h, ocorre a trasladação noturna da imagem de Senhor dos Passos até a Paróquia e Santuário Nossa Senhora da Vitória, em São Cristóvão.

No sábado, 15, a programação tem missas durante todo o dia em diversos pontos da cidade. Às 19h, na Praça Senhor dos Passos, será celebrada a última missa do dia, seguida pela tradicional Procissão de Penitência, onde os fiéis, segurando velas, seguem a imagem de Senhor dos Passos, rememorando os sete passos de Cristo até sua morte. No domingo, 16, ocorre a Procissão do Encontro. Às 16h, as imagens de Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores se encontram na Praça São Francisco, reunindo os fiéis em um dos momentos mais emocionantes da romaria.

“Este fim de semana, acontece uma das maiores manifestações religiosas do Nordeste que é a romaria de Senhor dos Passos. Uma festa secular, com mais de 200 anos de existência e reúne mais de 50 mil fieis. A romaria acontece na quaresma, uma preparação para a Páscoa, com o tema ‘Nos Passos de Jesus nos tornamos peregrinos da esperança e da caridade’. Convido a todos para acompanharem a festa que é patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Sergipe”, discursou o parlamentar que é natural de São Cristóvão.

A festa

Reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Sergipe, a romaria combina tradição e devoção e, durante seu desenvolvimento, é comum rituais como a prática de levar objetos como imagens de partes do corpo, chaves e outros itens como forma de promessa, além da realização de mais de 20 missas.

Texto e foto assessoria