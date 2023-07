Deputado Rodrigo Valadares critica a qualidade da água fornecida pela Deso no município de Tobias Barreto

O deputado federal Rodrigo Valadares (UB/SE) expressou sua indignação com a qualidade da água fornecida pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) na cidade de Tobias Barreto. Em vídeos divulgados recentemente, ele denuncia a situação precária da água potável na região e ressalta a necessidade de uma solução imediata.

De acordo com o que apresentou o parlamentar, o serviço da Deso na região possui características alarmantes. “É absolutamente nojento o que a Deso está fazendo com o nosso povo. Essa água, que mais parece um suco de tamarindo com gosto de lama, está sendo ofertada à população de Tobias Barreto e não é de graça, porque a conta chega todo mês na casa dos nossos cidadãos”, disse.

Desde 2019, quando ainda era deputado estadual, Rodrigo vem lutado incansavelmente contra os problemas relacionados à Deso. Um de seus objetivos, segundo ele, é despolitizar a empresa para que seja fornecido um serviço público verdadeiramente eficiente e de qualidade.

O deputado aborda ainda a questão do saneamento básico em Sergipe e defende a implementação de Parcerias Público-Privadas (PPP) no setor de saneamento, a fim de garantir melhorias na infraestrutura de esgoto e na captação de água.

“Grande parte do nosso estado ainda não possui uma rede de esgoto adequada, além disso, a situação da captação de água e a falta de investimentos nesse setor fundamental é vergonhoso. Precisamos lutar até que medidas efetivas sejam tomadas pois o povo sergipano merece e deve ser respeitado”, pontuou.

Por Assessoria Parlamentar