Deputado Rodrigo Valadares destina R$ 12 milhões ao Opera Sergipe

O deputado federal Rodrigo Valadares garantiu um reforço significativo para a saúde em Sergipe, ao destinar R$ 12 milhões ao programa Opera Sergipe, que busca reduzir as filas para cirurgias eletivas em todo o estado. A primeira etapa contou com R$ 6 milhões, e agora, com a segunda fase iniciada neste sábado (8), mais R$ 6 milhões foram liberados.

O impacto já é visível. De acordo com o secretaria estadual da Saúde, a expectativa era receber cerca de 2.500 pessoas no Centro Especializado de Reabilitação, em Aracaju. No entanto, o número de atendimentos foi o dobro, evidenciando a grande demanda reprimida por cirurgias.

Com um investimento total de R$ 40 milhões – provenientes de emendas parlamentares e parcerias com hospitais –, o Opera Sergipe viabiliza desde cirurgias ortopédicas e bariátricas até procedimentos para remoção de cálculos renais, endometriose e mamoplastias.

“Esse investimento não é só um valor no papel. São vidas transformadas, pessoas que esperavam há anos por um procedimento e agora poderão realizá-lo. A saúde precisa ser prioridade, e nosso trabalho é garantir que os sergipanos tenham o atendimento que merecem”, afirmou o deputado.

Texto e foto assessoria