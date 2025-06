Deputados se reúnem com Sindimed e alertam para possível colapso na saúde publica

O deputado federal Thiago de Joaldo, acompanhado dos deputados estaduais Georgeo Passos e Paulo Júnior, cumpriu seu primeiro compromisso desta terça-feira (10) no Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed). A visita foi motivada pela preocupação com a possível demissão em massa de profissionais da saúde, incluindo médicos, técnicos e outros trabalhadores que atuam nos hospitais públicos do estado.

Os parlamentares foram recebidos pelo vice-presidente do sindicato, Dr. Gemiro Macedo, e discutiram os impactos diretos que essa medida pode ter na prestação de serviços à população sergipana — especialmente nos hospitais regionais do interior e nas unidades da capital. Para os deputados, a situação pode levar a uma interrupção ou severa redução no atendimento à população, o que agravaria ainda mais a já delicada situação da saúde pública no estado.

“A saúde já enfrenta dificuldades e essa medida pode representar um colapso iminente no sistema. Nosso compromisso é com a população e com os profissionais que mantêm esse serviço funcionando”, destacou Thiago de Joaldo.

Em resposta à gravidade do cenário, foi formada uma comissão parlamentar com o objetivo de acompanhar de perto os desdobramentos e buscar soluções urgentes. Também foi agendada uma coletiva de imprensa com os sindicatos da saúde para esta sexta-feira (13), às 7h, no auditório do Sindicato dos Médicos, onde serão apresentados detalhes da situação e os próximos passos a serem tomados.

