DER/SE instala câmera de videomonitoramento na entrada de São Cristóvão

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe(DER/SE), através da Diretoria de Trânsito, tomou uma medida importante para garantir a segurança viária na entrada do município de São Cristóvão, próximo ao pórtico e à Universidade Federal de Sergipe (UFS). Foi instalada câmera de videomonitoramento e implementada sinalização adequada para informar sobre a fiscalização no local. A previsão de funcionamento da câmera é para o dia 24 de abril deste ano.

A ação tem como objetivo coibir o retorno no canteiro central e foi adotada após estudo e levantamento realizados pelo órgão, identificar que muitos condutores de veículos estavam realizando, no trecho, a manobra de forma inadequada, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a de outros usuários que trafegam e curculam pela região. Além disso, a falta de respeito à sinalização e a ausência de priorização aos pedestres, que utilizam o ponto de ônibus e a passagem para estudantes naquela região, também foram apontadas como fatores que levaram à instalação da câmera de monitoramento.

De acordo com o DER/SE, há faixas de pedestres em ambos os sentidos desta via, tanto para quem se dirige de São Cristóvão em direção a Aracaju, quanto para quem segue no sentido oposto. Por isto, a instalação da câmera de videomonitoramento e da sinalização adequada visam conscientizar os condutores de veículos sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e garantir a segurança de todos que trafegam pela área.

Para a estudante de Engenharia do Petróleo da UFS, Jamile Santos Lima, 19 anos, o videomonitoramento vai garantir a segurança e a ordem em áreas de grande movimento, como próximo a universidade. “É muito importante a implantação de uma câmera de videomonitoramento próximo à Universidade Federal de Sergipe, pode contribuir para a redução da velocidade dos motoristas, garantir o respeito à faixa de pedestres e evitar que motociclistas passem por cima do canteiro central. Vai trazer mais segurança aos pedestres que assim como eu utilizam as vias para atravessar, evitando situações de perigo causadas pela imprudência no trânsito”, enfatizou.

O diretor de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, destacou a importância da ação pra coibir infrações.

“A fiscalização por videomonitoramento será uma ferramenta fundamental para coibir infrações e promover um tráfego mais seguro, bem como garantir a efetividade das ações de segurança viária no local”, disse.

Foto : Ascom/ DER-SE