DER sinaliza extensão da Rodovia Inácio Barbosa após interdição

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) deu início ao procedimento de instalação das placas de sinalização, na tarde desta sexta-feira, 30, na extensão da Rodovia Inácio Barbosa, tanto no sentido Norte/Sul como Sul/Norte. Serão 11 placas distribuídas ao longo do percurso.

A ação objetiva alertar os condutores para o trecho da rodovia, localizado na Orla Sul, que no decorrer da semana cedeu após desobstrução da tubulação de drenagem. Com a pressão das águas pluviais, as manilhas foram arrastadas, fato que impactou e atingiu as estruturas da ciclovia e da pista, naquele ponto específico.

Inicialmente, a sinalização foi direcionada às áreas danificadas. No entanto, após avaliação técnica da Defesa Civil Estadual e dos engenheiros da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), DER/SE e Cehop, foi identificado um comprometimento maior e definida a interdição dos dois lados da via.

Foto: Sedurbi