Desafio “Bombeiro de Aço” acontece neste sábado em Aracaju

Evento aberto ao público será realizado das 8h às 18h do dia 24 de maio no Shopping Jardins

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe realiza neste sábado, 24 de maio de 2025, o desafio “Bombeiro de Aço 2025”. O evento tem acesso gratuito e acontece, das 8h às 18h, no Estacionamento C do Shopping Jardins, em Aracaju. Além de promover a interação, competitividade, o desenvolvimento operacional e o preparo físico dos bombeiros militares, a competição técnica é uma oportunidade para a população conferir de perto as habilidades desses profissionais tão valiosos.

Nesta edição, as crianças de 6 a 12 anos poderão participar do circuito kids, que promete diversão e interação com os heróis da vida real. A entrada será gratuita. “Bombeiro de Aço” visa também reconhecer e celebrar o empenho dos profissionais que, diariamente, arriscam a vida para proteger a população.

A competição contará com quatro etapas que simulam situações do dia a dia da corporação:

Subida na torre com mangueira – O competidor sobe escadas com uma mangueira, depois iça outra até o topo. Cada erro conta como penalidade.

Kaiser Force Machine® – Força e precisão: usando uma marreta, o bombeiro deve movimentar um peso metálico até o ponto indicado.

Arraste de mangueira pressurizada – São 25 metros com a mangueira em mãos, passando por uma porta vai-e-vem e apagando o fogo.

Resgate de manequim – Um boneco de até 80 kg precisa ser arrastado por 30 metros com a técnica usada em salvamentos reais.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação