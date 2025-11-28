Desafios do sindicalismo em Sergipe foi tema de debate em seminário

Desafios para o avanço do sindicalismo em Sergipe foi tema de debate num seminário que aconteceu nesta quinta-feira (27), no auditório da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Estado de Sergipe (SRTe). O evento faz parte da Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva, que está sendo realizado em todo o Brasil pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O procurador do Trabalho Ricardo Carneiro foi um dos palestrantes no seminário e falou sobre “Negociação Coletiva e Temas Desafiadores para o Sindicalismo no Brasil”.

“No evento falei um pouco sobre liberdade sindical, sobre o movimento sindical no Brasil, especificamente aqui em Sergipe. Discutimos as dificuldades e as possibilidades. E o objetivo principal é ouvir os atores sociais mais importantes, que são os sindicalistas. Movimento muito rico, com muita troca de experiência”, afirmou o procurador.

A palestra reuniu gestores sindicais, representantes de trabalhadores e empregadores, autoridades públicas para dialogar sobre os principais desafios e oportunidades do mundo do trabalho e entender quais as melhores estratégias para fortalecer as relações sindicais.

Um dos desafios para o avanço do sindicalismo no Brasil, observado pelo chefe da Seção de Relações do Trabalho da SRTe, Nilson Socorro, é a mudança dos modelos de contratação, especificamente a pejotização.

“De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), entre janeiro de 2022 e julho de 2025, 5,5 milhões deixaram de ser celetistas para serem PJ. Sendo 4,4 milhões que como MEIs continuaram exercendo as mesmas funções nas mesmas empresas. Isso é um desafio, porque sem trabalhadores formais, a gente tem uma ameaça forte ao movimento sindical”, destacou Nilson Socorro.

A Semana Nacional de Promoção da Negociação Coletiva acontece em todo país, com seu início no dia 24 de novembro até o dia de hoje. Esta iniciativa é voltada para o fortalecimento do diálogo social e aprimoramento das relações de trabalho.

