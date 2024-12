Descubra a cor perfeita de batom para o Ano Novo com Ivete Sangalo

A nova embaixadora da Avon escolheu um tom vibrante para dar boas-vindas a 2025, refletindo os significados por trás das cores que celebram a esperança, a renovação e a confiança para a virada

O ano passou voando e, em breve, as tradicionais festas e o recesso estarão aí. Muitos já começaram a planejar o look e a maquiagem para a virada e, para alguns, as cores escolhidas têm significado especial, influenciando o que esperam para 2025. Detalhes como a cor da roupa, do sapato e até do batom fazem toda a diferença na escolha do visual. Pensando nisso, a nova embaixadora da Avon, Ivete Sangalo, antecipou aos fãs a cor que ela apostar para a celebração de final de ano.

A dona Avon, sempre inovando em suas maquiagens, traz como opção para arrasar nas festas de fim de ano, o queridinho batom Power Stay Matte 16 horas. Com a longa duração, o produto apresenta um acabamento matte aveludado, garantindo lábios impecáveis sem retoques. A fórmula enriquecida com óleo de oliva e extrato de romã oferece hidratação e flexibilidade durante o uso. Disponível em 20 tonalidades vibrantes, a coleção promete cores intensas que não transferem, borram ou desbotam. A embalagem repaginada e o aplicador anatômico tornam a aplicação ainda mais fácil e precisa, garantindo um bocão de arrasar!



A cor de batom favorita da Ivete Sangalo para o Réveillon

Para brilhar nas festas de fim de ano com o glamour que só ela sabe manter por horas, assim como a linha Power Stay da Avon, Veveta escolheu o batom Vermelhaço Power Stay Batom Líquido Matte 16h, a cor do momento. A musa do carnaval adora um batom vermelho combinado com um delineado preto, criando a maquiagem perfeita. E claro, essa foi a escolha dela para o Réveillon, garantindo um toque especial no look e arrasando nas celebrações de fim de ano.

Confira a seguir as cores de batom queridinhas do momento para o fim de ano:

Vermelho: Representa ousadia, poder e independência no Réveillon. Lindo, glamouroso e que promete dar um up em qualquer look, não é à toa que é a cor de batom da linha Power Stay favorita da Ivete. Que tal combinar um look tradicional todo branco com o Vermelhaço Power Stay Batom Líquido Matte 16h?

Nude: Essa cor atrai estabilidade e harmonia! É super coringa e versátil que combina com qualquer look para celebrar o Réveillon. A linha Power Stay, da Avon, tem diversas opções de nude, desde as mais rosinhas até os tons mais amarronzados, que além de trazer um efeito matte, dá pra usar em ocasiões especiais e até mesmo de dia.

Rosa: A cor na virada do ano significa amor, harmonia e união. Esse tom é pra quem quer apostar em atrair e celebrar o amor! A cor é super vibrante e dá pra apostar até mesmo em sombras com muito brilho para trazer ainda mais glamour ao look.

Roxo: Simboliza mudanças e transformações grandes para o próximo ano. Essa cor é pra quem deseja deixar de lado toda a negatividade e começar 2025 com pé direito. O Roxo Roxeando, da linha Power Stay, deixa qualquer look menos básico.

Marrom: Cor de batom ideal para quem busca um Ano Novo com mais estabilidade e realização. O tom é super sofisticado para quem quer fugir do óbvio e do comum e arrasar no bocão. O Marrom Rubi da Power Stay, traz um efeito matte belíssimo e é à prova até mesmo dos dias mais intensos.

E ai, já sabe qual Power Stay Matte 16 horas vai usar na virada? Seja qual for, você pode encontrá-la no site da marca (www.avon.com.br) ou com a Consultora de Beleza mais próxima!

Sobre a Avon

Avon, parte do grupo Natura&Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, concentra no país sua maior operação,com mais de dois milhões Consultoras de Beleza. Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade. Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km/h. Além disso, suas revistas também oferecem diversos itens para Casa & Estilo. Para obter mais informações sobre a Avon, visite o site: www.avon.com.br.

