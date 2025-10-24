Descubra Aracaju acontece no Mirante da 13, Orla de Atalaia e Praça Tobias Barreto fim de semana

O último final semana de outubro será marcado por três edições do projeto permanente Descubra Aracaju: Mirando as Artes, Cinelândia e Praça Tobias Barreto. A iniciativa se tornou possível após o termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).
Além das edições semanais Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto, a exemplo do que foi feito em setembro, o Descubra Aracaju ganha uma ação extra: Cinelândia. A iniciativa passará a ser realizada mensalmente, contribuindo para ampliar a movimentação de visitantes na Orla, oferecendo novas opções de lazer e entretenimento nos espaços públicos voltados ao turismo.
Confira a programação completa do Descubra Aracaju:
Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes
Sexta-feira, 24/10 – Mirante da 13 de Julho
18h – Roberta Cajueiro
20h – Thai Santos
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h;
*Exposição Feito por Elas.
Descubra Aracaju – Cinelândia
Sábado, 25/10 – Cinelândia, na Orla de Atalaia
15h30 – Nasio
17h30 – DJ Jojinho
*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 15h.
Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto
Domingo, 26/10 – Praça Tobias Barreto
16h30 – Karaokê
18h – Fogo Corredor
20h – Banda 389
Termo de Fomento
Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025, incluindo o “Descubra Aracaju”.
