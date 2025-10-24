Descubra Aracaju acontece no Mirante da 13, Orla de Atalaia e Praça Tobias Barreto fim de semana

O último final semana de outubro será marcado por três edições do projeto permanente Descubra Aracaju: Mirando as Artes, Cinelândia e Praça Tobias Barreto. A iniciativa se tornou possível após o termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Além das edições semanais Mirando as Artes e Praça Tobias Barreto, a exemplo do que foi feito em setembro, o Descubra Aracaju ganha uma ação extra: Cinelândia. A iniciativa passará a ser realizada mensalmente, contribuindo para ampliar a movimentação de visitantes na Orla, oferecendo novas opções de lazer e entretenimento nos espaços públicos voltados ao turismo.

Confira a programação completa do Descubra Aracaju:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 24/10 – Mirante da 13 de Julho

18h – Roberta Cajueiro

20h – Thai Santos

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h;

*Exposição Feito por Elas.

Descubra Aracaju – Cinelândia

Sábado, 25/10 – Cinelândia, na Orla de Atalaia

15h30 – Nasio

17h30 – DJ Jojinho

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 15h.

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 26/10 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Fogo Corredor

20h – Banda 389

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025, incluindo o “Descubra Aracaju”.

Foto assessoria