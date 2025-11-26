Descubra Aracaju: confira a programação das edições deste final de semana

O projeto permanente “Descubra Aracaju” contará com três edições, neste final de semana: Mirando as Artes, Praia da Cinelândia e Praça Tobias Barreto. A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Confira a programação completa:

Descubra Aracaju – Edição Mirando as Artes

Sexta-feira, 28/11 – Mirante da 13 de Julho

18h – Deni Rock

20h – 220 Volts

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 16h.

Descubra Aracaju – Edição Praia da Cinelândia

Sábado, 29/11 – Cinelândia (Orla da Atalaia)

15h30 – Lucas Moura

17h30 – DJ André Ostentação

*Feira de Empreendedorismo da NG Eventos, a partir das 15h

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 16/11 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Silvio Rocha

20h – Alícia

Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.

