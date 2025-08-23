Descubra Aracaju: Edição do Mirante da 13 de Julho acontece toda sexta

Neste final de semana, o projeto permanente “Descubra Aracaju” terá três edições: Mirando as Artes, Orla do Bairro Industrial e Praça Tobias Barreto.

A iniciativa torna-se possível graças a um termo de fomento firmado entre a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

Confira a programação completa:

Sábado, 23/08 – Orla do Bairro Industrial (ao lado do Centro de Artesanato Chica Chaves)

18h – Gilsinho do Acordeon

20h – Mania de Ser

Descubra Aracaju – Edição Praça Tobias Barreto

Domingo, 24/08 – Praça Tobias Barreto

16h30 – Karaokê

18h – Juçara Nascimento

20h – Maria Gilza

Mirando as Artes todos as sextas

A partir deste final de semana a edição “Mirando as Artes” do “Descubra Aracaju” passa a acontecer todas as sextas-feiras, no Mirante do Bairro 13 de Julho, consolidando-se como um dos principais pontos de encontro cultural e de lazer da cidade.

O evento, que antes era realizado uma vez por mês, agora oferece semanalmente a oportunidade de desfrutar de música, arte e convivência em um dos cenários mais encantadores de Aracaju.



Pausa na Edição Orla Pôr do Sol

O “Descubra Aracaju – Edição Orla Pôr do Sol” foi pausado temporariamente. O evento será retomado assim que forem finalizadas as obras de infraestrutura que estão sendo realizadas no local. Com as melhorias que estão sendo feitas, o ponto turístico passará a oferecer um ambiente ainda mais aconchegante para todos os turistas.



Termo de Fomento

Com o objetivo de estimular a cadeia produtiva do turismo da capital, a Prefeitura de Aracaju e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/SE) firmaram termo de fomento. A parceria estratégica, que é coordenada pela Secretaria Municipal do Turismo (Setur), possibilita a implementação de projetos, visando aprimorar a divulgação e valorização do destino Aracaju, durante o ano de 2025.