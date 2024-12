Morre o desembargador aposentado Carlos Cardoso, aos 84 anos

Morreu na madrugada dessa segunda-feira (23), aos 84 anos, em Aracaju, o desembargador aposentado e ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Região (TRT20), Carlos Alberto Pedreira Cardoso.

Ele estava internado em um hospital particular da capital. A causa da morte não foi informada.

Carlos Cardoso nasceu em Salvador (BA) e veio para Sergipe em 1991, para atuar no TRT20, onde assumiu a presidência, a vice-presidência e a corregedoria.

O velório e o sepultamento foi realizado no Cemitério na Colina da Saudade.

Em nota, o TRT20 diz que “comunicamos, com pesar, o falecimento, na noite de segunda-feira (23/12), do desembargador aposentado Carlos Alberto Pedreira Cardoso. A presidência, os(as) magistrados(as), os(as) servidores(as) e todos(as) os(as) integrantes do TRT da 20ª Região lamentam o ocorrido, ao tempo em que se solidarizam com a família.