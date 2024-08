DESEMBARGADOR GILSON FÉLIX SE SENTE SUSPEITO PARA ATUAR NO PROCESSO DE VALMIR DE FRANCISQUINHO

Nesta terça-feira (7), através de matéria publicada no programa ‘A Hora da Verdade’ (Rádio Capital FM), encabeçada pelo radialista George Magalhães, ele citou sobre a determinação que o desembargador Gilson Félix divulgou no site do TJ a seguinte nota referente ao processo do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho:

_Com fulcro no art. 145, do CPC/2015 c/c art. 254 do CPP, dou-me por suspeito para funcionar no presente feito, pelo que determino a remessa dos autos ao Protocolo de Distribuição do 2º Grau, para que seja redistribuído a outro membro da Câmara Criminal, operando-se a devida compensação_.

O desembargador que agora se mostra contrário, é o mesmo que em setembro do ano passado, há exatos 11 meses, votou pelo trancamento de forma liminar, no processo do matadouro o que levou Valmir à prisão.