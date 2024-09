Desenvolve-SE apresenta ações durante evento da Ademi-SE

A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) participou na noite da última segunda-feira, 23, do jantar para associados organizado pela Associação dos Dirigentes das Empresas da Indústria de Sergipe (Ademi-SE) que reuniu representantes e membros dos mais variados setores para discutir sobre temas relacionados ao mercado imobiliário. Na oportunidade, o presidente Milton Andrade detalhou sobre a atuação da Desenvolve-SE e os resultados positivos obtidos pela agência para o desenvolvimento socioeconômico do estado ao longo de pouco mais de um ano de existência.

Responsável pela execução da política de desenvolvimento de Sergipe, a Desenvolve-SE possui frentes de atuação que impactam em diversos setores produtivos do estado. Durante seu discurso, Milton Andrade pontuou os benefícios para a indústria da construção civil que serão alcançados com a concessão parcial de água e esgoto de Sergipe, um marco histórico concretizado por intermédio da Agência.

Segundo ele, devido à construção civil ter sido responsável por pouco mais de 10% dos novos empregos gerados em Sergipe, atingindo um recorde na geração de postos de trabalho, o estado possui grandes oportunidades de novos negócios. Prova do aquecimento do mercado imobiliário interno, Aracaju foi a capital que mais cresceu no Nordeste no número de lançamentos de novos empreendimentos, assim como também no Valor Geral de Vendas (VGV) lançado neste ano, se comparado ao ano passado.

Esses resultados tendem a ser impulsionados com os mais de R$ 6 bilhões em investimentos, até 2040, que a empresa vencedora da concessão de saneamento de água e esgoto realizará no estado. Este investimento também impactará a indústria turística do estado que poderá oferecer alternativas atrativas com a despoluição dos rios sergipanos.

Hidrogênio Verde

Milton falou do desempenho que a agência vem obtendo ao longo de pouco mais de um ano de atuação, quando já conseguiu resultados positivos para o desenvolvimento socioeconômico do estado, a exemplo dos três memorandos assinados com três empresas estrangeiras de investimento em hidrogênio verde, um empreendimento que resultará na injeção de bilhões de euros na economia do estado.

Neste sentido, Milton ressaltou que o Governo de Sergipe irá reativar a Zona de Processamento para Exportação (ZPE), uma área para instalação de parques fabris onde o investidor não paga tributos para aquilo que é exportado, um excelente atrativo para empresas que atuam no segmento de energias renováveis uma vez que a maior parte da produção em Sergipe será para exportação. No Brasil há apenas duas ZPEs ativas, uma em Pecém (CE) e outra em Parnaíba (PI).

Infraestrutura e Logística

O setor de Infraestrutura e Logística é também uma das áreas em que a Desenvolve-SE tem buscado investidores nacionais e internacionais. Atualmente, Sergipe ocupa o segundo lugar no ranking dos estados do Nordeste quanto à capacidade para atendimento logístico para toda região.

De acordo com Milton Andrade, poucos países têm um mercado consumidor tão grande como Sergipe. São 35 milhões de pessoas num raio de 500 quilômetros, aumentando para 50 milhões de habitantes considerando a região num raio de 1000 quilômetros. Neste conjunto está o MATOPIBA, a nova fronteira agrícola formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Porto de Sergipe se posiciona de forma privilegiada para o escoamento da produção para exportação da região sul do Nordeste, tanto pela logística de melhor acesso, como pelas vias serem menos obstruídas.

Sergipe 2050

O presidente da Desenvolve-SE falou ainda da ação Sergipe 2050, uma política de estado que transcende gestões e que pensa no desenvolvimento socioeconômico de Sergipe para os próximos 26 anos. Milton explicou que a inciativa é composta por um conselho permanente onde fazem parte os setores público e privado, além da sociedade civil, unidos para pensarem o planejamento estratégico e trabalharem para o desenvolvimento do estado.

Foto: Ascom/ Desenvolve-SE