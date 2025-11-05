Desenvolve-SE participa da Casacor Sergipe 2025, em Aracaju

A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) marca presença na Casacor Sergipe 2025, por meio da Casa do Empreendedor, com uma programação dedicada a fortalecer o empreendedorismo e revelar o talento de criadores locais. Em cartaz na Galeria Casacor até o dia 16 de novembro, a exposição Moda Autoral apresenta marcas que evidenciam o potencial empreendedor e inovador do estado. Cada peça traduz o olhar singular do designer, unindo técnica, originalidade e sustentabilidade. A mostra convida o público a um mergulho no universo da criatividade sergipana e conta com o apoio do RioMar Aracaju e do Senac Sergipe.

Na próxima sexta-feira, 7, às 19h30, também na Galeria Casacor, acontece o Estalo Criativo Entre Linhas e Negócios: o valor da moda autoral, que discutirá como o talento e a identidade se transformam em propósito e empreendimento. O encontro terá mediação de Maria Camila Medeiros e participações de Rafaela Castro, Tatiane Costa e Karinne Sá.

Além da roda de conversa, também acontece o pré-lançamento da cartilha de serviço da Casa do Empreendedor. A cartilha serve para orientar e apoiar quem deseja abrir, regularizar ou expandir um negócio. Ela reúne informações sobre os principais serviços disponíveis, como registro de empresas, licenças, tributos, normas sanitárias e ambientais, além de orientações sobre segurança e formalização.

Em seguida, o público poderá conferir o desfile de moda autoral no Sensi Deck Bar, com criações das marcas sergipanas, Lua em Leão, Opps, Raiar, Severinas, Casa Rechiliê, Negra Luz, Maria Joanna, Fijô, Asderen Renda Irlandesa e Ponto de Cultura Tecelagem da Malhadinha. O desfile será uma celebração à autenticidade, destacando produções que valorizam o fazer manual, a identidade cultural e a sustentabilidade.

A programação segue no dia 11 de novembro, às 19h30, com o Estalo Criativo Casa Viva: o Espaço que nos Habita, na Praça Semear Sonhos. O encontro abordará como os espaços, materiais e energias influenciam o bem-estar. A mediação é de Louise Rosendo e evento conta com as participações de Leonardo Maia, Régia Prado e Ana Carla Cardoso.

Encerrando a programação de encontros da Desenvolve-SE na mostra, o projeto Estalo Criativo realiza no dia 13 de novembro, às 19h30, o talk Design, Identidade e Território em Criação, no Pátio Afluentes. O debate mostrará como projetos autorais traduzem memórias, raízes e estética local em produtos e experiências contemporâneas. A mediação será de Shirley Dantas, com as participações de Bárbara Monteiro, Giovanna Arruda e Tathyana Santiago.

Além disso, o podcast Sala do Futuro, da Desenvolve-SE, foi gravado nas instalações da Casacor e tem estreia prevista para o dia 18 de novembro, às 17h, em seu canal no YouTube (Desenvolve-SE – YouTube). Os convidados foram o diretor de negócios da Casacor, Gilvan Acciolli, e o diretor de desburocratização e fomento ao ambiente de negócios da Desenvolve-SE, Saulo Vieira, conversando sobre a relação entre empreendedorismo e arquitetura.

Casa do Empreendedor

A Casa do Empreendedor é um espaço criado para centralizar serviços e facilitar a vida de micro e pequenos empresários. Ela está localizada no Caju Hub, antigo Centro de artesanato J. Inácio, na Av. Santos Dumont, Orla de Atalaia, em Aracaju, e reúne órgãos estratégicos da jornada empreendedora.

O objetivo é promover agilidade, reduzir burocracias e estimular o desenvolvimento econômico regional. A Casa do Empreendedor oferece atendimento integrado com equipes treinadas pelos principais órgãos públicos parceiros. A iniciativa reúne serviços de regularização e legalização de empresas em Sergipe, incluindo licenciamento ambiental (Adema), suporte fiscal e tributário (Sefaz), emissão de alvarás sanitários (Vigilância Sanitária), aprovação de projetos de segurança (Corpo de Bombeiros) e formalização empresarial (Jucese).

Toda a programação da Desenvolve-SE é aberta ao público e pode ser conferida na Casacor Sergipe, localizada na Avenida Gov. Paulo Barreto de Menezes, 2240, bairro Farolândia, em Aracaju. O acesso para visitação é feito pela Rua Amaralina (lateral do Palácio), com estacionamento gratuito.

A mostra funciona até 30 de novembro, de terça a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 15h às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pelo link appcasacor.com.br/events/sergipe-2025, disponível também no perfil @casacorsergipe.

Texto e foto ASN