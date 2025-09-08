Desfile Cívico: Legião da Boa Vontade celebra 75 anos de atuação no Brasil

A Legião da Boa Vontade (LBV) esteve presente no Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, em Salvador, levando para a Avenida o tema “75 anos de LBV no Brasil” através dos usuários e voluntários das Unidades Ribeira e Brotas, em Salvador e de Itinga, em Lauro de Freitas/BA. A Instituição, que desde 1950 atua em prol de quem mais precisa, marcou a data reafirmando seu compromisso com a Cidadania, a Solidariedade e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Com um pelotão vibrante e diversificado, a LBV reuniu crianças, adolescentes, mulheres, idosos e voluntários que representam a força da Boa Vontade, que é a essência da atuação diária em comunidades em situação de vulnerabilidade social. Cada grupo simbolizou, de forma viva, os serviços prestados pela Instituição, que ao longo das décadas têm transformado vidas por meio de projetos educativos, culturais, esportivos e socioassistenciais.

Como em todos os anos, a LBV levou à frente a Majestosa Estampa de Jesus, com destaque para o Novo Mandamento do Cristo Ecumênico: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos” (Evangelho de João, 13:34-35). Um símbolo de esperança e fé que a Instituição apresenta desde sua primeira participação no desfile, inspirando o público e lembrando que a verdadeira independência se conquista com Fraternidade nos corações.

Ao longo de sua trajetória, a LBV tem desenvolvido uma ampla rede de apoio à população em situação de risco social, oferecendo serviços que garantem alimentação, segurança, educação, cultura, saúde e trabalho. Tudo isso está em sintonia com a missão de promover Desenvolvimento Social, Solidário e Sustentável, Educação e Cultura, Arte e Esporte, com Espiritualidade Ecumênica, para que haja Consciência Socioambiental e o despertar do Cidadão Planetário.

Na avenida, os Serviços e Programas Socioeducativos foram destaques, através das crianças e adolescentes do serviço “Criança: Futuro no Presente!” que levaram alegria e esperança, simbolizando o futuro que nasce da educação e da oportunidade. Também as mulheres e mães, assistidas pela Instituição por meio do Serviço de Convivência, que marcharam representando a força da família e o empoderamento feminino. Os idosos que integram o Serviço “Vida Plena” mostrando vitalidade, sabedoria e a importância do respeito à pessoa idosa. E neste ano a LBV levou um pelotão de voluntários, que dedicam tempo e amor, em diversas ações ao longo do ano, para ajudar a quem mais precisa, lembrando que a solidariedade é um elo essencial para a transformação social.

A voluntária Letícia Franco dos Santos, 44 anos, fala da emoção de estar, mais uma vez, junto à LBV no 7 de setembro: “não é a primeira vez que desfilo para a LBV, mas é como se fosse, é o mesmo friozinho na barriga, é a mesma emoção. Eu aprendi muito com a LBV a amar mais as pessoas. Levar essa camisa no peito, nesse desfile, é um momento que não tem como explicar. Esse trabalho que a LBV vem fazendo faz há mais de 75 anos é gratificante, e poder desfilar com a LBV e mostrar que eu sou da LBV.”.

A jovem Letícia Machado, de 26 anos, ao lado dos colegas de trabalho, juntou-se à LBV e falou da alegria de vestir a camisa do coração azul: “É uma honra estar representando a instituição com essa camisa. É a primeira vez desfilando e a LBV me ensinou a ter mais empatia pelo outro, com Amor e a Solidariedade acima de tudo. E estou muito feliz de estar aqui representando a LBV junto com os meus colegas.”.

Na oportunidade, a LBV estendeu uma faixa de agradecimento aos amigos doadores que, com gestos de generosidade, amizade e solidariedade, possibilitam a manutenção diária dos diversos serviços e programas da LBV em todo o Brasil e no exterior. Em 75 anos de existência, a LBV se consolidou como uma instituição que alia fé e ação, transformando desafios em oportunidades e reafirmando que o caminho para uma sociedade melhor se constrói com solidariedade, justiça social e respeito à diversidade.

Conheça o trabalho da LBV e doe! Chave pix-Solidário: pix@lbv.org.br

Acesse o site: lbv.org.br ou através do perfil nas Redes Sociais: @LBVBrasil.

Texto e foto ascom LBV