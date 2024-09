DESFILE CÍVICO: TRÂNSITO NA AVENIDA BARÃO DE MARUIM SERÁ ALTERADO A PARTIR DESTA QUINTA-FEIRA, DIA 05

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, devido ao desfile cívico de 7 de setembro, em celebração à Independência do Brasil, haverá interdições no trânsito na avenida Barão de Maruim e áreas circunvizinhas, a partir desta quinta-feira (05).

Os palcos para o desfile começarão a ser montados nesta quinta, às 8h, no cruzamento das avenidas Barão de Maruim e Gonçalo Prado Rolemberg. Esse trecho permanecerá bloqueado até o final do desfile e desmontagem das estruturas, no sábado, 7.

Os veículos que transitam pela avenida Gonçalo Prado Rolemberg, no sentido Norte (Centro), deverão desviar à esquerda no retorno da rua Senador Rolemberg, acessando a rua Ribeirópolis e, em seguida, a avenida Hermes Fontes. Já os condutores que seguem pela Gonçalo Prado Rolemberg, no sentido Sul (praias), desviarão pela rua Boquim e acessarão a rua Arauá.

Sábado

Já no sábado, 7, dia do desfile cívico, o trânsito na avenida Barão de Maruim e nas ruas paralelas será bloqueado das 6h às 18h. À tarde, ocorrerá o desfile das escolas municipais. Os veículos que circulam pela avenida Desembargador Maynard, no sentido Oeste/Leste, serão desviados para as avenidas Hermes Fontes e Pedro Calazans.

Com o fechamento da Barão de Maruim, os veículos que seguem na avenida Beira Mar, no sentido Norte/Sul (Centro/praias), serão desviados para a praça Fausto Cardoso, seguindo pela travessa José de Faro, rua Itaporanga e saindo na avenida Pedro Calazans.

A avenida Beira Mar, no sentido Sul/Norte (praias/Centro), terá o trânsito desviado para as avenidas Augusto Maynard, Gonçalo Prado Rolemberg, Edélzio Vieira de Melo e Hermes Fontes.

O coordenador de Trânsito da SMTT, Érbert Zuzarte, recomenda à população que utilize rotas alternativas, como as avenidas Beira Mar e Hermes Fontes, no sábado. “Recomendamos aos condutores que, se possível, evitem no dia do desfile as áreas interditadas e utilizem rotas alternativas. Teremos agentes de trânsito nos locais para isolar a área e monitorar o tráfego”, afirma.

Transporte público

Por conta das interdições na avenida Barão de Maruim, os itinerários de algumas linhas de ônibus serão modificados das 6h às 18h, no dia 7 de setembro. São elas:

001 – Augusto Franco / Bugio

002 – Fernando Collor / D.I.A.

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

031 – Eduardo Gomes / Centro via Desembargador Maynard

032-1 – Tijuquinha / Centro 01 via Osvaldo Aranha

033 – Terminal Rodoviário / Centro via Desembargador Maynard

051 – Atalaia / Centro

061 – Marcos Freire I e III / Centro

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

709 – D.I.A. / Centro via Clínicas

715 – Tijuquinha / Centro via Desembargador Maynard

717 – Mosqueiro / Mercado via Beira Mar

Linhas: 001 e 002

Sentido Sul/Norte: Av. Hermes Fontes, Av. Pedro Calazans, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.

Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes.

Linhas: 031, 033 e 715

Sentido Oeste/Centro: Av. Des. Maynard, Av. Pedro Calazans (à esquerda), Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.

Sentido Centro/Oeste: Rua Capela, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Des. Maynard.

Linha: 061

Sentido Centro/Norte: Rua Capela, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.

Linha: 032-1

Sentido Oeste/Centro: Rua Laranjeiras, Rua Capela, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.

Linha: 200 CIC2

Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edélzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Rua Guilhermino Rezende.

Linha: 709

Sentido Centro/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edélzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Rua Guilhermino Rezende.

Linhas: 003, 004, 007, 008, 051, 701, 702 e 717

Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edélzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Av. Augusto Maynard, Av. Beira Mar.

