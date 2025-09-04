DESFILE DA INDEPENDÊNCIA: SMTT DE ARACAJU DIVULGA MUDANÇAS NOS ITINERÁRIOS DO TRANSPORTE NO DOMINGO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito(SMTT) de Aracaju informa que, devido à realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro, neste domingo, será realizado o bloqueio da avenida Barão de Maruim para o tráfego de veículos, bem como uma parte da avenida Ivo do Prado, no trecho entre a Travessa José de Faro (Assembleia Legislativa) e a avenida Augusto Maynard. O bloqueio será realizado das 05h30 às 18h.
Para que a população continue tendo acesso ao transporte coletivo durante o evento, a SMTT promoveu ajustes temporários nos itinerários das linhas que passam pelas avenidas Barão de Maruim e Ivo do Prado. As mudanças buscam assegurar que os ônibus mantenham a cobertura da região central, ainda que por rotas alternativas, evitando a interrupção do serviço e oferecendo opções de deslocamento aos passageiros.
Confira as linhas que terão seus itinerários alterados:
* 001 – Augusto Franco / Bugio
* 002 – Fernando Collor / D.I.A.
* 003 – João Alves / Orlando Dantas
* 004 – Santa Maria / Mercado
* 007 – Fernando Collor / Atalaia
* 008 – Porto Sul / Bairro Industrial
* 031 – Eduardo Gomes / Centro via Desembargador Maynard
* 032-1 – Tijuquinha / Centro 01 via Osvaldo Aranha
* 033 – Terminal Rodoviário / Centro via Desembargador Maynard
* 051 – Atalaia / Centro
* 061 – Marcos Freire I e III / Centro
* 200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01
* 200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02
* 300 CIC1 – Circular Zona Oeste 01
* 300 CIC2 – Circular Zona Oeste 02
* 701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar
* 702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar
* 709 – D.I.A. / Centro via Clínicas
* 715 – Tijuquinha / Centro via Desembargador Maynard
* 717 – Mosqueiro / Mercado via Beira Mar
Linhas: 001 e 002
Sentido Sul/Norte: Av. Hermes Fontes, Av. Pedro Calazans, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.
Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes.
Linhas: 031, 300 CIC1 e 715
Sentido Oeste/Centro: Av. Des. Maynard, Av. Pedro Calazans (à esquerda), Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.
Sentido Centro/Oeste: Rua Capela, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Des. Maynard.
Linha: 061
Sentido Centro/Norte: Rua Capela, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.
Linha: 032-1
Sentido Oeste/Centro: Rua Laranjeiras, Rua Capela, Rua Propriá, Trav. Benjamin Constant, Av. Rio Branco.
Linha: 200 CIC2
Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Rua Guilhermino Rezende.
Linha: 709
Sentido Centro/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Rua Guilhermino Rezende.
Linhas: 003, 004, 007, 008, 051, 701, 702 e 717
Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Hermes Fontes, Av. Enos Sadock de Sá, Rua Dom Bosco, Av. Dr. Edelzio Vieira de Melo, Rua Zaqueu Brandão, Rua Cel. Stanley da Silveira, Av. Augusto Maynard, Av. Beira Mar.
Sentido Sul/ Norte: Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, Av. Augusto Maynard,Av. Gonçalo Rolemberg, Largo Carro Quebrado, Av. Dr. Edezio Vieira de Melo, Av. Hermes Fontes.
Linha: 300 CIC2
Sentido Norte/Sul: Av. Rio Branco, Pç. Fausto Cardoso, Trav. José de Faro, Pç. Olímpio Campos, Rua Itaporanga, Av. Pedro Calazans, Av. Des. Maynard.
Foto: Ascom/SMTT