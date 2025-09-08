7 de Setembro: 600 alunos da rede municipal participam das comemorações à Pátria

Neste domingo, 7, na Av. Barão de Maruim, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) participou do tradicional desfile Cívico e Militar em homenagem à Independência do Brasil. Organizado pelo Governo do Estado, o evento que celebrou o marco significativo da nossa história foi a culminância da Semana da Pátria em Sergipe. O tema trabalhado neste ano foi ‘Educação que transforma: inclusiva, inovadora e sem fronteiras’.

No turno da manhã, a secretária da Educação de Aracaju, Edna Amorim compareceu à cerimônia de abertura, ao lado da prefeita Emília Corrêa, diversos secretários, representantes das Forças Armadas e de Segurança, do governador em exercício Zezinho Sobral e demais autoridades.

A Semed foi representada no desfile por cerca de 600 alunos de nove escolas da rede pública de ensino de Aracaju. A secretária Edna Amorim expressou satisfação pelo empenho que foi mostrado pelos estudantes e profissionais da rede. “Hoje, estamos aqui para celebrar os 203 anos de Independência do país, um marco importante da nossa história. Nós da Educação de Aracaju não poderíamos deixar de participar desse grande evento, demonstrando nosso amor à pátria e a valorização do civismo e símbolos nacionais”, destacou.

Os alunos da rede de Aracaju estavam acompanhados de aproximadamente 150 servidores municipais e da secretária. No bloco das 14h30, a abertura foi feita pelo Pelotão da Semed, com integrantes com placas sinalizando os trabalhos feitos pela secretaria nos níveis de ensino em que atua, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e nas modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.

Logo depois, foi a vez dos estudantes mostrarem os resultados de meses de ensaio e dedicação. Foi vista uma mistura de ritmos, cores e muita criatividade nas coreografias e músicas. A Escola José Conrado de Araújo foi a que abriu as apresentações na avenida. Em seguida vieram, na ordem, os pelotões da Anísio Teixeira, Olga Benário, Tancredo Neves, José Antônio da Costa Melo, Oviêdo Teixeira, Sabino Ribeiro, Sérgio Francisco da Silva e Juscelino Kubitschek.

A coordenadora-administrativa da EMEF Oviêdo Teixeira, Railda Nascimento, foi uma das responsáveis por cuidar dos detalhes do desfile dos alunos da unidade. Para ela, todo o trabalho foi gratificante, uma vez que o 7 de setembro não é uma ocasião qualquer. “A data remonta a uma condição de transformação do povo brasileiro para se entender o quão é importante a democracia e a liberdade”, afirmou.

No contexto pedagógico, ela também avaliou como algo que valeu todo o investimento. “Essas atividades trazem para os alunos uma perspectiva diferenciada. Além de aprenderem a importância da disciplina e coletividade, há entre eles um entendimento de que a educação ultrapassa as paredes da escola”, frisou.

Lorena Sousa, da EMEF Juscelino Kubitschek, compareceu ao desfile pelo terceiro ano consecutivo. Conforme a menina, que compôs o corpo coreográfico da escola, a beleza do momento é o que a motiva a querer sempre estar presente. “É muito bonito e emocionante, por isso eu faço sempre questão de vir”, disse.

Já Amanda Alves (11 anos), também do JK, marcou presença no desfile pela primeira vez. Ela afirmou que integrar a escola nesse momento foi a realização de um sonho. “Eu vou dar o meu melhor. É importante para mim representar a minha escola e o meu país”, contou a menina, feliz e comovida por estar no corpo coreográfico. Essa alegria foi compartilhada ao lado de sua mãe, Acácia Alves. Ela fez questão não só de comparecer, como foi a principal incentivadora.

Acácia foi aluna da EMEF Anísio Teixeira e não abria mão de representar a unidade nas festas da Independência. Um entusiasmo que a deixou muito emocionada em ver se repetir através da própria filha. “Eu estou muito feliz, porque a realização dela também é a minha. Na minha época eu também representei minha escola, e agora estou transmitindo essa importância para a minha filha”, relembrou Acácia Alves.

Julio Roberto, do 9º ano da Escola Olga Benário, fez parte da banda marcial da escola. Baterista, ele teve uma função importante dentro do seu grupo, o de contribuir com os colegas no aprendizado dos instrumentos. Ele considerou todas as etapas proveitosas, dos ensaios ao grande dia da apresentação. “É muito bom participar do 7 de setembro. Mostrou pra gente a importância do trabalho em conjunto, reforçou a amizade entre os integrantes da escola e aprendemos mais sobre disciplina”, opinou Julio Roberto.

Foto: Mylena Santos / Ascom Semed