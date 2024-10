Desfile Kids apresenta as novidades do verão 2025 para a criançada em Aracaju

Evento com acesso gratuito acontece de 1º a 3 de novembro no Shopping Jardins

Celebrando a chegada da coleção verão 2025, o Shopping Jardins promove o Desfile Kids em Aracaju (SE). De 1º a 3 de novembro, as lojas infantis apresentam as novidades na Praça de Eventos Orquídea, em frente à loja Nagem. O acesso para assistir ao evento será gratuito e quem quiser ver os filhos, sobrinhos ou netos desfilando na passarela, deve entrar em contato com as lojas participantes.

Na sexta-feira, 1º de novembro, Puket e Tip Top desfilam suas novidades na passarela do Shopping Jardins. Sábado, 2 de novembro, será a vez de Malwee Kids, Kid Stok, Livraria Escariz e Óticas Pontual desfilarem. E no domingo, 3 de novembro, Lilica e Tigor, Bibi, Milon e Clube Melissa encerram o evento esbanjando graciosidade.

Confira a programação e aproveite a oportunidade para escolher os looks da criançada para as celebrações de fim de ano e as férias de verão.

Sexta-feira, 1º/11

18h – Puket (@puket.aracaju);

19h – Tip Top (@tiptop_aracajujardins).

Sábado, 2/11

15h – Malwee Kids (@malweekidsaracaju);

16h – Kid Stok (@kidstok_aracajujardins);

17h – Escariz (@livrariaescariz);

18h – Óticas Pontual (@oticaspontual).

Domingo, 3/11

15h – Lilica e Tigor (@lilicaetigoraracaju);

16h – Bibi (@bibiaracaju);

17h – Milon (@milonaracajujardins);

18h – Clube Melissa (@clubemelissajardinsaracaju).

Desfile Kids

O quê? Lojas infantis do Shopping Jardins apresentam as novidades para o verão 2025 da garotada.

Quando? 1º a 3 de novembro, sexta-feira a domingo.

Onde? Praça de Eventos Orquídea do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

