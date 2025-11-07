Desfile Kids apresenta as novidades do verão para a criançada, em Aracaju

Um show de alegria, estilo e fofura promete tomar conta do Shopping Jardins neste sábado, 8 de novembro, com mais uma edição do Desfile Kids. A partir das 14h, a Praça de Eventos Ipê se transformará em uma passarela encantadora, onde os pequenos modelos exibirão as principais tendências do verão em meio à bela decoração natalina. O evento, gratuito e aberto ao público, promete encantar famílias inteiras com muito charme, colorido e diversão.

As lojas Carter’s, Kidstok, Bebella, Puket, Tip Top, Milon, Crocs, Clube Melissa, Bibi e Escariz participam da ação, apresentando looks e acessórios confortáveis e cheios de personalidade, pensados especialmente para acompanhar o ritmo leve e criativo da criançada. A proposta é celebrar a infância, com peças que traduzem a atmosfera solar da estação e o brilho da temporada mais encantadora do ano.

O Desfile Kids reforça o propósito do shopping como um espaço de convivência e experiências, reunindo moda, diversão e afeto em um mesmo lugar. “O evento é uma celebração à alegria de ser criança e ao encanto do Natal, um momento para as famílias se reunirem e se inspirarem com tanta leveza e graciosidade”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

Desfile Kids

O quê? As lojas Carter’s, Kidstok, Bebella, Puket, Tip Top, Milon, Crocs, Clube Melissa, Bibi e Escariz apresentam as novidades do verão para a criançada.

Quando? Sábado, 8 de novembro, a partir das 14h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Divulgação – Lotti+Caldas Comunicação