Desfile “Um Sonho de Natal” encanta público em Aracaju

O Natal Iluminado de Aracaju, iniciativa do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, avança em participação popular, com a realização da parada temática “Um Sonho de Natal”. A temporada dos desfiles, tão aguardada pelo público, começou no último sábado (07), com a participação dos artistas contratados pela Fecomércio que se apresentam para o público em um desfile encantador para crianças, jovens e adultos.

Com novas alegorias e fantasias, o desfile aconteceu chamando a atenção das pessoas, que lotaram a praça Fausto Cardoso para assistir a performance dos profissionais nos 1.200 metros do percurso que contorna toda a decoração promovida pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Mais de 8 mil pessoas acompanharam o desfile, que teve como ponto alto a chegada do Papai Noel, que desfilou com a ‘casa do Papai Noel’ itinerante. E neste ano, os atores, malabaristas, passistas e o Papai Noel inovaram com a entrada dos componentes na praça Almirante Barroso, seguindo até a Fausto Cardoso, interagindo com o público ainda mais, caminhando pelas praças, atendendo os pedidos das famílias, tirando fotos e brincando com as crianças. O presidente do sistema, Marcos Andrade, comentou o início dos desfiles no Centro de Aracaju.

“Neste ano começamos bem antecipadamente com os desfiles, fazendo a primeira apresentação no Shopping Jardins, que nos deu a chance de fazer uma grande avant premiére do Natal Iluminado. Agora começamos os desfiles no Centro de Aracaju e vamos fazer também no interior do estado e três desfiles especiais na Orla da Atalaia, onde esperamos superar o recorde de 150 mil pessoas nos assistindo. Tudo isso é um trabalho que realizamos desde 2017, quando iniciamos o Natal Iluminado em Aracaju e vamos seguir até o final do ano fazendo nossa cidade continuar mantendo a posição de melhor natal do Nordeste e segundo melhor do Brasil”, afirmou Marcos Andrade.

O Natal Iluminado é uma realização do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, em parceria com o Governo de Sergipe e Prefeitura de Aracaju, com a participação dos patrocinadores Construtora Celi, Energisa, O Boticário, Discar, Duas Rodas, Viação Atalaia, Eneva e Banco do Nordeste – Governo Federal, além do apoio do Setransp e da Unoun Internet.

A programação artística e cultural do Natal Iluminado segue até o dia 06 de janeiro e está disponível para consulta nas redes sociais do Sistema Fecomércio (@fecomerciose) e do Natal Iluminado (@nataliluminadose).

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 sindicatos patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto Márcio Rocha