Desligamento programado: saiba como receber os avisos pelos canais digitais

A Energisa Sergipe realiza obras e manutenções contínuas na rede elétrica para garantir um fornecimento de energia com mais qualidade nos 63 municípios onde atua. No período janeiro a julho deste ano, foram executadas mais de 3 mil obras de melhoria e expansão da rede elétrica em todo o estado. Em algumas situações, é necessário o desligamento programado da rede elétrica para realizar os serviços de melhoria ou obras.

O uso de mega jumper e equipes de linha viva permitem a realização dos serviços com a rede energizada, sem necessidade de desligamento. No entanto, em situações que exigem maior segurança, é necessário interromper temporariamente o fornecimento de energia de forma programada.

O gerente de Gerente de Construção e Manutenção da Distribuição da Energisa Sergipe, Thyago Tanouss, explica a importância desses desligamentos da rede elétrica. “Esses desligamentos são planejados e trazem benefícios diretos para a região atendida. A comunicação prévia é essencial para que os clientes possam se organizar. Por isso, é fundamental manter o cadastro atualizado junto à distribuidora”, orienta.

A comunicação sobre os desligamentos programados é realizada com pelo menos 72 horas de antecedência, por meio de rádios, carros de som, cartas, SMS e WhatsApp. Os avisos informam as áreas afetadas, o horário de início e a previsão de conclusão do serviço, que pode ser finalizado antes do tempo estimado.

Ainda segundo Thyago, os clientes podem realizar a atualização do cadastro sem sair de casa pelos canais digitais: Gisa (assistente virtual): gisa.energisa.com.br, no site energisa.com.br ou pelo Aplicativo Energisa On: disponível no Google Play e App Store.

Investimentos

A Energisa realiza investimentos contínuos na rede elétrica para melhoria contínua do fornecimento de energia. Para este ano de 2025, estão sendo investidos mais de 288 milhões nos 63 municípios de atuação em Sergipe. A região da Grande Aracaju receberá o maior aporte dos recursos para obras de melhoria e modernização da rede elétrica.

Os investimentos serão alocados em obras para melhoria e reforma da rede elétrica, instalação de equipamentos que permitam a automação e comandos a distância, construção de subestações e linhas de distribuição de alta tensão, combate ao furto de energia e expansão de redes para ligação de novos clientes urbanos e rurais. Em obras para ampliação e modernização da rede elétrica, estão sendo investidos cerca de R$ 183 milhões.

Texto e foto Adriana Freitas