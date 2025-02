Deso alerta para as mudanças no trânsito na Avenida Antônio Cabral

A Deso informa que um coletor tronco de esgoto se rompeu na Avenida Antônio Cabral, em frente ao antigo Vasco Esporte Clube, em Aracaju, próximo aos mercados centrais, causando o desmoronamento de uma pequena parte do asfalto. A erosão já foi aterrada, eliminando os riscos de novos desmoronamentos.

Após a finalização dessa parte do serviço nesta quinta-feira (20), o trânsito no local está liberado em meia pista, com orientação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). Já na sexta-feira (21), a partir das 8h, haverá interrupção temporária do fluxo de veículos até a conclusão dos serviços, prevista para o sábado, 22. Até lá, o trânsito será desviado pelo novo estacionamento dos mercados.

A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até as 17h do sábado (22).

Foto ASN