DESO AMPLIA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POVOADO DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ E BENEFICIA MAIS DE 30 PESSOAS

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a ampliação da rede de abastecimento de água em 1200 metros no povoado Aterro, localizado a 22 quilômetros do município de Aquidabã. Com a ação, a empresa garante água tratada e encanada a oito famílias que vivem na comunidade, beneficiando mais de 30 pessoas.

Segundo o coordenador interino de produção e distribuição do núcleo de Graccho Cardoso, Neviton Gomes de Matos, a ação visou garantir segurança hídrica aos moradores da comunidade. “A Deso tem um objetivo em garantir que a população tenha acesso à água tratada encanada, promovendo qualidade de vida e fornecendo saúde. Esse é mais um compromisso da empresa com a população que foi cumprido”, expressou.

Universalização da água

Um dos principais objetivos da Deso é a universalização do acesso à água de qualidade para todos os sergipanos, e a companhia vem realizando diversos investimentos para levar este bem a mais localidades e pessoas no estado de Sergipe. No sertão, por exemplo, são inúmeros os investimentos em ampliação de redes nos municípios que compõem a região.

“A Deso não para e desenvolve inúmeras ações para garantir segurança hídrica a toda população sergipana, e nos municípios que ficam na região semiárida não é diferente. Diante dos desafios, a empresa tem se dedicado a garantir que a água chegue a diversos lugare em quantidade adequada e com qualidade”, completou Neviton Gomes.

