Deso amplia horário de funcionamento do Shopping Prêmio

A partir desta segunda-feira, 2, a agência da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac) do Shopping Prêmio, localizado em Nossa Senhora do Socorro, iniciará as atividades às 7h. Os clientes serão atendidos até às 17h, de segunda a sexta-feira. O objetivo da medida foi reduzir filas e proporcionar mais acesso a suporte, serviços e informações relacionadas à empresa.

“Essa é uma unidade comercial com uma grande demanda. São cerca de dois mil atendimentos todos os meses. Então, vimos a necessidade de expandir o horário disponível aos usuários”, afirmou o coordenador da unidade, Antônio César Nascimento Cardoso, ressaltando que a iniciativa também visa se alinhar ao período de funcionamento do Ceac, que tem início às 7h”.

De acordo com a gerente de atendimento da Região Metropolitana de Aracaju da Deso, Kelly Cristina Santos Lino, a mudança é resultado, também, da atenção da companhia às demandas dos clientes. “Alguns dos usuários que compareciam pela manhã pediam isso, e atendemos, pois priorizá-los e oferecer um serviço pautado na qualidade e no bom atendimento são nossas metas constantes. Trabalhamos por isso todos dias”, frisou.

Lojas da Deso

Além da unidade no Ceac Shopping Prêmio, a Deso também possui postos de atendimento nos Ceacs Shopping Riomar (bairro Coroa do Meio, em Aracaju). Confira horário de funcionamento e endereço de todas as agências da companhia aqui.

O Ceac da Rodoviária Nova, no Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, em Aracaju, está passando por obras de revitalização pelo Governo do Estado de Sergipe.

Foto: Deso