Deso amplia rede de abastecimento de água no sul sergipano

Entre março de 2023 e junho de 2024, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou ampliações de rede de distribuição de água em municípios do sul do estado que, juntas, chegaram a 23,6 quilômetros, valor próximo à distância entre Tobias Barreto e Itabaianinha, em linha reta.

Apenas em Lagarto, foram 12,7 quilômetros de infraestrutura de abastecimento hídrico ampliados, contemplando, principalmente, povoados, comunidades e regiões com pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O intuito da expansão foi assegurar mais acesso à água potável para a população e reduzir a utilização de caminhões-pipa nesses locais, promovendo bem-estar, qualidade de vida e direitos aos moradores dessas áreas.

“Em média, eram 30, 40 viagens de caminhões-pipa para essas localidades, a fim de levar água para as pessoas. Hoje, não há mais necessidade de uma viagem sequer. Esse é um compromisso da Deso com as metas de abastecimento do Marco Legal do Saneamento, e revela o caráter social da companhia, enquanto uma empresa pública”, afirmou o gerente de Operação e Produção da Regional Sul (GRSU) da corporação, Sérgio Dias.

Tarifa Social

De março do ano passado a junho deste ano, o município de Tobias Barreto contou com aumento na rede de abastecimento de 7,7 quilômetros. Já em Riachão do Dantas, o número chegou a 1,8 quilômetros. Em Itabaianinha e em Simão Dias, a ampliação chegou a, respectivamente, 960 e 294 metros. “Foi uma ação planejada. Executamos de maneira a garantir que a distribuição de regiões próximas não fosse impactado com essas adições na rede”, explicou Sérgio.

Segundo o gerente, além de desempenhar a atividade operacional, a empresa também atuou para incluir no ‘Tarifa Social’ aqueles aptos a aderirem ao programa. O benefício concede a clientes de baixa renda desconto de até 50% na fatura de água.

