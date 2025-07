Deso apresenta plano estratégico de gestão para melhorias nas ETAs

Na última terça-feira, 22, foi realizada a apresentação do plano de ação do contrato de consultoria firmado com a empresa Hidrosan Engenharia pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), para diagnóstico, prognóstico e prescrição das não conformidades de parâmetros de qualidade de água das Estações de Tratamento de Água (ETAs) visando fortalecer as medidas de controle da qualidade da água e da capacitação técnica dos profissionais que atuam diretamente nas unidades.

O plano terá duração de nove meses e será conduzido pela engenheira civil e consultora Angela Di Bernardo, pós-doutora em tratamento de águas e referência nacional na área. Segundo a especialista, o objetivo é orientar tecnicamente a Deso na otimização dos custos operacionais, como a priorização de investimentos com foco na melhoria contínua da qualidade da água distribuída à população.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou que é compromisso da empresa manter os padrões de excelência. “Nossa maior dificuldade é durante o período chuvoso, devido ao aumento da turbidez da água. Investir constantemente em melhorias é essencial para enfrentar esse desafio”, afirmou.

De acordo com Gilvan do Santos, diretor da Diretoria de Operação e Manutenção (DOM), “a Deso já conta com mananciais de excelente qualidade, e a presença de uma consultora desse porte vem para potencializar ainda mais os resultados positivos”, destacando os pontos positivos dessa parceria.

O assessor da Diretoria de Operações, Felipe Renan, reforçou a importância da iniciativa. “Trazer uma profissional com reconhecimento nacional, reforça nosso compromisso com a qualidade dos serviços prestados. Acreditamos que os resultados serão altamente positivos, beneficiando diretamente a população”, pontuou.

Participaram da reunião, além de representantes da diretoria, operadores e químicos das ETAs. O trabalho será realizado, inicialmente, em 10 ETAs definidas após visitas de avaliação técnica.

