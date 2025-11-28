Deso assume secretaria da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco

Na última quinta-feira, 27, em Aracaju, representantes da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) participaram da 1ª Reunião Ordinária da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. O encontro teve como objetivo ampliar a integração entre os comitês de bacias afluentes e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), além de identificar demandas prioritárias da região.

Pela primeira vez, a Deso assumiu a secretaria da CCR do Baixo São Francisco, após ser eleita por unanimidade em pleito realizado pelo CBHSF. A escolha marca um avanço significativo para a companhia dentro do colegiado, reconhecido como o principal espaço de diálogo e deliberação sobre os recursos hídricos da bacia.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou que a atuação da companhia na CCR reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a gestão sustentável dos recursos hídricos. Ele ressaltou que a participação ativa nos colegiados fortalece a visão integrada da bacia e amplia a presença de Sergipe nas decisões estratégicas. “A Deso tem trabalhado para qualificar ainda mais o diálogo com os comitês e órgãos de gestão da bacia. Assumir a secretaria da Câmara Consultiva Regional significa ampliar nossa capacidade técnica e contribuir de forma direta para que as políticas públicas de água e meio ambiente sejam planejadas com base nas necessidades reais da população ribeirinha”, frisou.

O CBHSF é organizado em quatro Câmaras Consultivas Regionais, que acompanham as particularidades dos trechos Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. No Baixo São Francisco, a coordenação é do especialista ambiental José Marciel Nunes de Oliveira. A secretaria passa a ser conduzida pelo mestre em Gestão de Recursos Hídricos da Deso, Mário Leo de Oliveira Rodrigues. Segundo ele, a nova função amplia a responsabilidade da companhia na gestão integrada das águas. “É uma conquista histórica para a Deso. Vamos trabalhar para fortalecer e ampliar a participação dos atores regionais. A reunião marcou um passo importante para integrar ainda mais as estruturas de gestão da bacia e consolidar ações voltadas às necessidades específicas do Baixo São Francisco”, afirmou.

A área de atuação da CCR do Baixo São Francisco se estende de Paulo Afonso, na Bahia, até a foz do rio, entre Piaçabuçu, em Alagoas, e Brejo Grande, em Sergipe. O território inclui, ainda, sub-bacias localizadas na Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, entre elas Jacaré, Capivara, Betume, Capiá, Riacho Grande, Ipanema, Traipu e Piauí.

Foto ascom Deso