Deso avança em instalação do sistema de esgotamento na Zona Norte de Aracaju

O Governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), segue avançando em obras de esgotamento. A mais recente é na Zona Norte da capital Aracaju, com investimento de R$ 246 milhões e dividida em duas fases executadas simultaneamente. A primeira etapa beneficia os bairros Santos Dumont, Soledade e Cidade Nova, e conta com 80% da rede coletora de esgoto já instalada, e 71% de todo o sistema concluído. A segunda é voltada ao bairro Bugio, com evolução de 52% na implantação da rede de coleta, e 44% considerando toda a infraestrutura.

Até o momento foram implantados 54.868 metros de rede de esgotamento sanitário na primeira fase, e outros 33.367 metros de rede na segunda. “Há também os ramais, emissários e caixas de passagem que integram o sistema e fazem a coleta das unidades residenciais”, explicou o superintendente de Expansão (Suex) da Deso, José Gabriel Campos.

O objetivo é expandir o acesso ao saneamento básico à população da capital, e atingir as metas de universalização do serviço, previstas no Novo Marco do Saneamento. A previsão é que um total de 68.882 metros de rede sejam instalados ao final da primeira etapa do empreendimento; e para a segunda, que contemplará também os bairros Lamarão, Jardim Centenário, José Conrado de Araújo e Olaria, a estimativa é que a extensão seja de 63.990 metros. A obra inclui também a construção de estações elevatórias de esgoto (EEE) e estações de tratamento de esgoto (ETE).

Minimizando transtornos

De acordo com Gabriel, as obras são executadas concomitantemente, de modo a mitigar os transtornos ocasionados à população. “Desta forma, ainda não há equipamento totalmente concluído, mas toda a infraestrutura segue em construção”, destacou ele, sublinhando que os contratempos gerados aos moradores locais são momentâneos.

Além disso, a pavimentação é realizada conforme é feita a instalação da rede coletora nas ruas. Assim, toda a via que possui ramal e rede já recebe a recuperação do pavimento retirado. Outra medida adotada pela companhia para diminuir os transtornos à população é o trabalho conjunto a órgãos municipais de Aracaju, como a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

“Essa parceria visa reduzir o impacto no trânsito e executar de maneira coordenada os serviços”, ressaltou o técnico industrial da Suex, Jhonata Lima.

ASN – Foto ascom Deso