Deso avança em recuperação de tubulação de esgoto no Centro de Aracaju

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) segue dando continuidade à substituição de um coletor tronco de esgotamento sanitário de 1000 milímetros, localizado na avenida Antônio Cabral, em Aracaju, na região dos mercados centrais, após a tubulação ter se rompido. As equipes da empresa têm atuado para assegurar celeridade, eficiência e minimização de transtornos à população.

No momento, diante da complexidade encontrada após o rompimento, a companhia está realizando avaliações técnicas para decidir, com precisão e assertividade, a melhor alternativa de intervenção operacional, a fim de que a infraestrutura sanitária da região seja recuperada com brevidade e de modo definitivo. Com o intuito de diminuir impactos ambientais e garantir condições adequadas para o reparo da estrutura, a Deso está utilizando o sistema by-pass, técnica que consiste em desviar o fluxo de efluentes para outros ramais da rede.

Desde que foi informada sobre o evento, a empresa agiu rapidamente para isolar, sinalizar e aterrar o local erodido, com o intuito de evitar acidentes. A atuação da empresa também se dá em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital, para contribuir com a segurança e o fluxo do trânsito da região. O tráfego de veículos na Antônio Cabral permanece em meia pista.

O diretor-presidente da Deso, Luciano Goes Paul, ressaltou a agilidade e o empenho coordenado dos colaboradores da companhia para a recuperação efetiva da tubulação. Ele lembrou que se trata de um serviço de alta complexidade. “Envolve estabilização do terreno, seguida de escoramento para segurança dos trabalhadores atuantes, substituição da tubulação danificada, concretagem e reposição do asfalto. Nossa equipe técnica tem se dedicado incansavelmente para solucionar esse problema com o mínimo de transtornos para a população”, ressaltou ele.

Estrutura

Coletor tronco é uma tubulação de coleta de esgoto que recebe o fluido bombeado ou por gravidade de subsistemas menores, sendo responsável por transportar os efluentes para uma estação elevatória de esgoto de maior capacidade, ou encaminhá-los diretamente para uma estação de tratamento de esgoto. Com o passar dos anos, a estrutura do componente sofre desgastes em razão dos gases ácidos presentes no líquido.

O diretor de Operação e Manutenção da Deso, Gilvan dos Santos, frisou que as equipes da empresa realizam monitoramento constante de indícios de onde possam ocorrer problemas dessa natureza. “Porém, devido à sua característica de não estar à vista, uma vez que a peça está enterrada em grande profundidade, por vezes ocorrem esses eventos de maneira inesperada, mas buscamos sua correção o mais rápido possível”, sublinhou.

